أفضل أنواع الفاونديشن لتغطية مثالية للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 فبراير 2019 07:33 مساءً - كثيرات من النساء لا يحببن تمضية الكثير من الوقت في وضع مستحضرات المكياج والفاونديشن، بالتالي يتجنبن تطبيق المكياج، مما ينتج عن ذلك طلة باهتة وبشرة متعبة ومليئة بالشوائب. لذلك، سنقدم لهؤلاء النساء أفضل أنواع الفاونديشن سهلة التطبيق لبشرة مشرقة خالية من الشوائب.



Tom Ford Traceless Foundation Stick

بمجرد تطبيق هذا الفاونديشن من توم فورد، فهو يمتزج مع البشرة ليمنحها الرطوبة اللازمة والتغطية المثالية الكاملة من كافة الشوائب والعيوب، فاختاري منه اللون المناسب للون بشرتك، وستحصلين على بشرة لا تشوبها أي شائبة خلال وقت قياسي.



Maybelline SuperStay Multi-Use Foundation Stick

يتميز هذا الفاونديشن من Maybelline بتركيبته الخفيفة والسائلة، والتي تجف على البشرة بسرعة، كما أنه غير لامع وسهل التطبيق، إذ إنه يأتي في شكل مدبب من الأمام ليكون تطبيقه أكثر ملاءمة وسهولة. كما أنه سيمنحك بشرة خالية من الشوائب خلال دقائق.



Hourglass Vanish Seamless Finish Foundation Stick

يتميز هذا الفاونديشن بتركيبته المضادة للماء، وهو الخيار المثالي للكسولات، بحيث يمنحهن بشرة مثالية ولمسة نهائية رائعة خلال دقائق معدودة. إضافة الى أنه متوافر بألوان عدة ليتماشى مع جميع ألوان البشرة، فيوحد لون البشرة ويؤمن تغطية مثالية لكافة العيوب والشوائب.



Kryolan TV Paint Stick

إذا كنت على موعد مع حدث كبير لمدة يوم كامل، فهذا الفاونديشن مثالي لك، حيث يؤمن لك تغطية رائعة لشوائب البشرة تدوم طويلاً، إذ إن شكله يسمح بتطبيق لطيف ومثالي على البشرة، إضافة الى أن يتوافر بألوان كثيرة، وهو ملائم كثيراً لكل امراة عاملة في مجال الأفلام والتلفزيون والفيديو وغيرها...



NARS Velvet Matte Foundation Stick

إن تركيبة هذا الفاونديشن غير اللامعة والخفيفة كفيلة بتغطية العيوب والمسام الواسعة والخطوط الدقيقة التي تعاني منها البشرة، إضافة الى أنه يؤمن تغطية كاملة للبثور والاحمرار، كما يجعل ملمس البشرة ناعماً وسلساً.



Make Up for Ever Ultra HD Invisible Cover Stick Foundation

إن كريم الأساس هذا من علامة Make Up for Ever ذو تركيبة تنساب بسلاسة على البشرة، لتؤمن تغطية كاملة من دون ترك أي آثار أو شوائب، بحيث يمنحك بشرة مشرقة بشكل طبيعي بأقل جهد ممكن. إضافة الى أنه سهل التطبيق فلا يستغرق منك سوى القليل من الوقت.

