خلطات طبيعية بالرمان لبشرة نضرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 فبراير 2019 07:33 مساءً - الرمان من الفواكه التي تتمتع بفائدة عالية للبشرة، يحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تحتاجها البشرة لتجديد خلاياها، ولجلد كله حيوية ونضارة.



كما يساعد الرمان على الوقاية من بقع الشمس، والتخلص من حب الشباب، إذ يحتوي على فيتامين سي، وب B6، والحديد. كما يحتوي على الكولاجين الطبيعي الذي تحتاجه كل سيدة، بخاصة مع التقدم في العمر لمقاومة الشيخوخة وعلامات تقدّم سنّ البشرة.





ماسك قشر الرمان والترمس المطحون



- ملعقة صغيرة قشر رمان مطحون



- ملعقة صغير ترمس مطحون



- ملعقة صغيرة عسل



- ملعقة صغير سكر بني



- ملعقة صغيرة حليب



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ لمدة نصف ساعة، حتى يجف المسحوق.



اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر، مع الفرك قليلًا.



كيف يعمل الخليط؟



يساعد الرمان على منح بشرتكِ الفيتامينات، والترمس المطحون بمثابة مغذٍّ بشكل مباشر للبشرة، إذ يحتوي على الكثير من البروتينات، كما يساعد على تفتيح البشرة، والعسل والحليب يمدّان بشرتكِ بـ ترطيب لا مثيل له، بينما يساعدك السكر البني عند فركه على إزالة البثور السوداء والتخلص من الأوساخ.



ماسك قشر الرمان وماء الورد



- ملعقة صغيرة قشر رمان مطحون



- ملعقة صغيرة ماء



اخلطي قشر الرمان مع ماء الورد، ويفضل أن يكون ماء الورد باردًا، لتلطيف البشرة، كما يمكنكِ إضافة العسل للخليط.



اتركي الخليط يجف لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.



كيف يعمل الخليط؟



يساعد الخليط على تهدئة وتلطيف بشرتكِ، بالرمان وماء الورد، استخدميه دائمًا بعد يوم طويل مرهق، قبل النوم، بعد تنظيف بشرتكِ جيدًا، لتجدي بشرتكِ نضرة وصحية في اليوم التالي.