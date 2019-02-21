أكاديمي سياسي: المبادرات الحكومية ركن من أركان تحقيق الأمن الداخلي

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 06:55 مساءً -

قال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن المبادرات الخيرية الحكومية تساعد الحكومة تحفظ التوازن داخل المجتمعات، لافتًا إلى أن مبادرة ” نور حياة” تستهدف 5 ملايين طفل من أطفال المدارس الابتدائية خلال 3 سنوات.

وأضاف صادق، خلال مداخلته مع الإعلامي محمد المغربي، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أن قضية الصحة من اهم القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، موضحًا أن هذه الحملات المدعمة من الحكومة او من مؤسسات المجتمع المدني هامة لحماية المستضعفين حتى لا يلجؤون إلى التسول والاجرام.

وأشار أستاذ علم الاجتماع السياسي، إلى أن مساعدة المحتاجين ومساندتهم ركن من اركان تحقيق الاستقرار والامن الداخلي، موضحًا أن أطفال الشوارع تربة خصبة للإجرام والإرهاب اذا تم استغلالهم.

يذكر أنه في إطار مبادرة حياة كريمة التي تستهدف إيواء المشردين في مصر، بدأت حملة لعلاج الأطفال بلا مأوى والمسنين والأيتام في جنوب مصر، حيث أن الحملة العلاجية انطلقت من محافظة الفيوم بمشاركة الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني التي تقوم بصرف العلاج وتقديم المساعدات.