5 تطبيقات مفيدة تعتني بصحتك النفسية

يعاني الإنسان من ضغوطات نفسية كثيرة بحكم التوتر في العمل والمنزل، لذلك ينصح الخبراء بالاعتناء بالصحة النفسية من أجل الوقاية من الاكتئاب والقلق.

ونقلت "سكاي نيوز" عن موقع "9 أند 10 نيوز"، أن هناك بعض الخطوات العملية، التي يمكن للإنسان أن يعتمد عليها من أجل التغلب على ضغوط الحياة اليومية والشعور بالتوازن.

وأضاف الموقع أن من بين الخطوات، بعض التطبيقات المفيدة على الهواتف الذكية، صممها خبراء في مجال الطب النفسي.

وفيما يلي تطبيقات مفيدة للروح، وفق ما ذكر المصدر:

1- AnxietyCoach: تم تطوير التطبيق من قبل خبيرين في مجال علم النفس السريري، الذي يساعد الإنسان على التخلص من مخاوف الحياة، ويقدم التطبيق قائمة من "الأنشطة المخيفة"، التي يجب أن ينفذها ويتقنها المستخدم لمقاومة القلق.

2- Breathe2Relax: تطبيق بسيط وسهل صممه المركز الوطني للصحة والتكنولوجيا، للمساعدة على تعلم تقنيات ضبط التنفس، بهدف الاسترخاء وضبط الإجهاد.

3- Headspace: تطبيق مفيد لأي شخص يتطلع إلى تعلم فوائد التأمل لتقليل القلق والتوتروتحسين الوعي. ويقدم التطبيق الدروس العشرة الأولى مجانا، بعد ذلك ستحتاج إلى الاشتراك للحصول على بقية الدروس، يشار إلى أن تمارين التنفس والتأمل مفيدة جدا للصحة النفسية.

4- MindShift: تطبيق خاص بالمراهقين، إذ يقدم لهم تقنيات التعامل مع القلق وكيفية تحويله إلى مصدر للاسترخاء.

5- Digital Detox: يهدف إلى مساعدتك على الابتعاد عن الهواتف والشاشات وكل وسائل التكنولوجيا، على اعتبار أنها باتت تصنف من بين أسباب توتر الإنسان.

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