إتيكيت حضور المؤتمرات والاجتماعات لرجال الأعمال

يتعيّن على رجال الأعمال أن يدركوا أن هناك قواعد وآداب يجب عليهم الالتزام بها لضمان التعامل بأعلى مستوى من الاحترافية مع شركاء العمل،وذلك في ظل تنامي قطاع الأعمال ومجال التجارة والصناعة، حيث تمنح المؤتمرات والفعاليات رجال الأعمال فرصة إظهار مدى مهنيتهم ومعرفتهم ومهارات العمل الخاصة بهم في جو من الألفة أكثر من اجتماعات العمل التقليدية.

ويبدو أن الجانب السلبي لها هو أن في هذه المؤتمرات عدد لا بأس به من الفرص لارتكاب بعض الأخطاء المتعلقة بالإتيكيت، والتي من غير الممكن التراجع عنها بمجرد ارتكابها.

يأتي أهم النقاط والقواعد الأساسية التي ستّسهّل عليك المهمة وتساعدك في تحقيق أفضل النتائج من وراء حضور تلك الفعاليات :

أولًا : ارتدي الزي المناسب لكل فعالية

و يعني هذا أنه عليك عدم ارتداء حذاء رياضي مع بنطال جينز إذا كنت ستقوم بحضور وإدارة اجتماع مع مجموعة من رجال الأعمال.

ولا تقوم بارتداء ملابس رسمية في حال قيامك بزيارة لمزرعة كجزء من رحلة مع مجموعة من الصحافيين، أي يجب عليك أن تكون أنيق في كافة الأوقات وذلك لأن الانطباعات الأولى تكون حاسمة، والمظهر الجيد يساعدك في اختصار المسافة في بناء العلاقات.

ثانيًا : اذكر دومًا اسمك بالكامل

يجب من الالتزام بهذا الأمر، ولا بد من الانتباه أيضًا للطريقة التي يريد أن يقدّم بها الآخرون أنفسهم,وإذا كان الاسم طويلًا أو صعبًا، فإن هناك إمكانية بالتالي لتغييره أو اختصاره للتعامل بسهولة وراحة.

ثالثًا : الوقوف دائمًا حال التعرف إلى أي شخص

يساعدك الوقوف على تعزيز وجودك ومكانتك، واعلم أنك تسهّل المهمة على الآخرين لتجاهلك إذا لم تبادر بالوقوف.

رابعًا : لا تضع قدمًا على قدم

هو أمر لا ينبغي القيام به سواء من الرجل أو من المرأة.

خامسًا : أرسل رسائل شكر فردية لجميع المشاركين

قم بإرسال رسالة شكر فردية إلى كل مشارك في الاجتماع، وذلك في غضون 24 ساعة من انتهاء الاجتماع.

وعندما تريد الاختيار بين الرسائل المكتوبة بخط اليد ورسائل البريد الإلكتروني، يجب الأخذ في عين الاعتبار أن الرسالة الورقية يمكن أن يستغرق وصولها بضعة أيام، أما البريد الإلكتروني فيصل على الفور.

سادسًا : ضع هاتفك في جيبك

عليك الامتناع عن إخراج الهاتف من الجيب أثناء الاجتماعات، حيث يمكن أن تغريك فرصة كتابة رسالة ولكن مهما حاولت أن تكون مراعيًا، سوف يبدو ذلك غير مهذب.

كما لا تضع هاتفك على الطاولة خلال الاجتماع، لأنك بهذا الشكل تبين لمن تقابله بأنك على استعداد في أي لحظة أن تتركه وتنتقل للتواصل مع شخص آخر.

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