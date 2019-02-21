اليوم ..الإنتاج الحربى يسعى لإحباط انتفاضة بتروجت في الدوري

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 09:55 صباحاً - يستدرج بتروجت نظيره الإنتاج الحربى مع دقات الثالثة عصر اليوم الخميس على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بحثا عن تحقيق انتصار يدفعه بعيداً عن المركز الأخير ويعزز طموحه فى الهروب من الهبوط بينما يسعى الانتاج للانتفاضة بعد الخسارة من الأهلى بهدف دون رد فى الجولة الماضية وهى نفس الجولة التى تعادل فيها بتروجت مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق

ويحتل بتروجت المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 28 هدف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 24 هدف .

ومن جانبه حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الإستهانة بفريق بتروجت القابع فى المركز الأخير بالدوري مطالباً بضرورة التركيز لخطف النقاط الثلاث للعودة للمربع الذهبى، فيما طالب محمد عودة المدير الفنى لبتروجت لاعبيه بمواصلة الكفاح للهروب من شبح الهبوط لاسيما أن أداء الفريق البترولى فى تحسن مستمر منذ تولية المسئولية حيث لم يخسر بتروجت أية نقاط فاز على وادى دجلة ثم تعادل مع حرس الحدود.