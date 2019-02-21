كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 09:55 صباحاً - القصة بدأت حينما قام أصحاب كلب بتركه فى أحد موافق السيارات، وغادروا، ليظل واقفا لا يتحرك من مكانه لمدة عام كامل، الأمر الذى اضطر بعض سكان المنطقة فى احدى ضواحى تركيا، بإطلاق اسم “كان” عليه، والاعتناء به فى أوقات البرد، وفق ما ذكرت “ديلى نيوز”.
وقال أحد سكان المنطقة الذين اعتنوا بالكلب، نعلم أن أصحابه لن يعودوا له لأنهم تخلوا عنه عنه بعد شكاوى عديدة من الجيران، ثم تركت هذه العائلة البلدة.
ورغم العناية والاهتمام اللذان توليهما هذه الأسرة للكلب، إلا أنه يعود لنفس المكان، في موقف الحافلات، آملا في أن يعود إليه أصحابه الأصليون.
وقالت أخرى من سكان المنطقة “أنا وزوجي نعتنى به. وأطلقنا عليه اسم “كان”. لقد كان ينتظر أن تعود عائلته منذ أن تم تخلوا عنه في محطة الحافلات هذه .. فعندما يكون الجو باردًا بالخارج، نأخذه إلى حديقتنا .. ولكن عندما يكون الصباح مرة أخرى، فإنه يعود إلى محطة الحافلات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما تركوه .. كلب ينتظر اصحابه فى نفس المكان يوميا لمدة عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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