دراسة : مشاهدة افلام الرعب تعمل على زيادة الوزن

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 09:55 صباحاً - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن مشاهدة أفلام الرعب تزيد من تناول الأطعمة الدسمة واكتساب الوزن.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، ثبت أن الأفلام العنيفة أو الرعب تجعل الناس يشعرون بالقلق والإرهاق والاستمتاع بالوجبات الخفيفة.لكن مشاهدة الأفلام الكوميدية الرومانسية أو الأفلام الروائية لم تظهر نفس الاستجابة العاطفية – ولم يأكلوا الكثير من الشوكولاتة أو رقائق البطاطس.

وقال العلماء إن أفلام الرعب قد تؤدي بالناس إلى الراحة لتناول الطعام كطريقة لتخفيف التوتر الذي تسببه الهرمونات بسبب الفيلم.

وأشار الباحثون إلى أن بحثهم هو أول دراسة للنظر في تأثير الأفلام على خياراتنا الغذائية وشهيتنا، وقد ربطت دراسات سابقة ألعاب الفيديو العنيفة بزيادة في الشهية.وتشير النتائج إلى أنه ليس مشاهدة التليفزيون قد تؤدي إلى زيادة الوزن فقط ولكن ما يظهر على الشاشة أيضا.

وأضاف الباحثون أن الطعام اللذيذ يقلل من استجابة الإجهاد ويعزز المشاعر الإيجابية ، مثل الشعور بالأمن والرفاهية، حيث أن الأشخاص الذين تعرضوا لفيلم عنيف ربما يكونون مدفوعين نحو العناصر الدهنية والمالحة من أجل تخفيف الضغط الذي تسبب في الفيلم”