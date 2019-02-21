انغام تطلق البومها “حالة خاصة جدا” بعد طول انتظار

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 09:55 صباحاً - أطلقت المطربة أنغام ألبومها الجديد “حالة خاصة جدًا”، والذى يضم فى جعبته 14 أغنية، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب “ليريكال” عبر منصة اليوتيوب. الألبوم الجديد يضم 14 أغنية وهى: “حالة خاصة جداً” كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعى توزيع أحمد إبراهيم. “هتقول لربنا إيه” كلمات أمير طعيمة ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم. “حبايبنا” كلمات محمد القاياتى ألحان محمد حمزة توزيع أحمد إبراهيم. “على حسك فى أيامى” كلمات جمال الخولى ألحان خالد عز توزيع أحمد إبراهيم. “ولا دبلت” كلمات نورالدين محمد ألحان أحمد العتبانى توزيع أحمد إبراهيم. “متطمنة” كلمات أحمد المالكى ألحان محمد عبية توزيع أحمد إبراهيم. “ياريتك فاهمنى” كلمات نادرعبدالله ألحان تامر عاشور توزيع مادى. “بقول نسياك” كلمات أحمد المالكى ألحان محمد عبيه توزيع وليد فايد. “نزوة” كلمات سلطان صلاح ألحان خالد عز توزيع نادر حمدى. “بتوصفنى بتكسفنى” كلمات أمير طعيمة ألحان أحمد زعيم توزيع توما. “هدنة” كلمات صابر كمال ألحان مصطفى العسال توزيع محمد العشى. “أساميك” الكتيرة كلمات أمير طعيمة ألحان إيهاب عبدالواحد توزيع مادى. “ليلى” كلمات كاترين معوض ألحان هشام بولس توزيع طارق عاكف. “هبدأ من الآخر” كلمات عصام حسنى ألحان مصطفى العسال توزيع كريم أسامة.

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