انت الان تتابع تفاصيل خبر في أسبوعين.. الإنفلونزا تحصد أرواح 2800 شخص بفرنسا! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 09:46 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة في فرنسا وفاة 2800 شخص خلال آخر أسبوعين، بسبب انتشار وباء الإنفلونزا، الذي يسببه فيروس "H3N2" خلال فصل الشتاء.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أمس الأربعاء، فقد شهد الأسبوعان الماضيان مراجعة 25 ألف شخص أقسام الطوارئ بالمستشفيات، لإصابتهم بالإنفلونزا، في حين حُجز 4 آلاف و370 شخصاً منهم بالمستشفيات.

وذكر البيان أن 2800 شخص لقوا حتفهم على مدار الأسبوعين الماضيين، بسبب الإنفلونزا الناجمة عن فيروس "H3N2"، مشيراً إلى أن 87% من المتوفين تزيد أعمارهم على 75 عاماً.

وأوضح البيان أن اللقاح المضاد للفيروس المذكور كان له تأثير فعّال لدى 21% فقط ممن تناولوه.

وفيروس "H3N2" هو أحد فيروسات الإنفلونزا التي تنتشر في مواسم محددة، وقد تسبب عام 2015 في وفاة 18 ألف شخص.