انت الان تتابع تفاصيل خبر "الأبقار المقدسة" تتسبب بقتل 44 هندياً خلال 3 سنوات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 09:46 صباحاً - قالت "هيومن رايتس ووتش" إن 44 شخصاً على الأقل قتلوا في الهند خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب أعمال عنف ناتجة عن ذبح البقر في البلاد.

ودعت المنظمة، اليوم الأربعاء، الحكومة الهندية إلى اتخاذ تدابير ضرورية للحيلولة دون وقوع أعمال عنف مماثلة، وفقاً لما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وذكر التقرير أن 44 شخصاً على الأقل قتلوا، بينهم 36 مسلماً، وأصيب 280 آخرون بجروح، من جراء أعمال عنف افتعلها متطرفون هندوس بحجة "حماية الأبقار".

ويمثل الهندوس، الذين يقدسون الأبقار ويمنعون بيعها وأكلها، نحو 80% من سكان الهند البالغ عددهم أكثر من مليار و300 ألف نسمة، وفق تقديرات 2015.

وقتل من يطلق عليهم اسم "حراس البقر" (جماعة متطرفة) خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من المسلمين الذين كانوا يشاركون في نقل الماشية إلى المجازر.

ويعيش في الهند قرابة 154 مليون مسلم (14% من السكان)، ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.

وفي 2017 حاولت حكومة نيودلهي فرض حظر شامل على بيع وشراء الماشية من الأسواق بغرض الذبح، وتراجعت عن ذلك في وقت لاحق.