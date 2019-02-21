قصة زواج أنغام من أحمد إبراهيم.. وزوجته: "كنت حاسة ويقولي شغل بينا"

ترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن زواج الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم من النجمة أنغام، إلا أن الثنائي لم يعلنا أي شيء صراحة، حتى الآن، وتركا الباب مفتوحًا للتكهنات.

وكانت مصادر مقربة من الفنانة أنغام، أكدت في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ أسابيع عدة، وأضافت المصادر، أن الفنانة رفضت الإفصاح عن الزيجة لأنها لا تحب كشف تفاصيل حياتها الشخصية على الملأ.

ولم يخرج أحد من الثنائي ليؤكد أو ينفي هذا الخبر، ولكن هناك منشورا على "إنستجرام" يعتبر أول تلميح منهما عن صدق أنباء الزواج، فقد هنأ الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم الفنانة أنغام على صدور ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا".

ونشر "إبراهيم" الصورة الرئيسية للألبوم الجديد، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، و"منشن" أنغام، وعلق: "ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك"، وردت أنغام على كلمات "إبراهيم": "مبروك علينا يا حبيبي".

وكشفت ياسمين عيسى، زوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أن الانفصال بينهما لم يتم بعد، وأنها أقامت دعوى طلاق للضرر منه، وقالت "ياسمين" لـ"الوطن": "حتى الآن لم يتم الانفصال رسميا، ولذلك قمت برفع دعوى طلاق للضرر لما حدث، وستكون أولى جلسات القضية في الأول من شهر مارس المقبل".

وأضافت: "تزوجت أحمد في عام 2010، وأنجبنا طفلين، ونعيش حياة هادئة لكوني بعيدة تماما عن الإعلام والفن ولا يشغلني سوى الأولاد وتربيتهم، والذهاب بهم للمدرسة والنادي".

وتابعت: "فوجئت بزواج أحمد من أنغام مثلما تفاجئ الجميع به، ورغم أنني كنت أشعر بوجود اهتمام منه تجاه أنغام، وكنت أسأله عن علاقته بها يقول لي أن هناك عمل فني يجمعهم، إلى أن تفاجئت مثل الجميع بخبر الزواج".

وأقامت ياسمين عيسي دعوى طلاق بالضرر من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد تزوج الأخير الفنانة أنغام.

وقالت مصادر مقربة من "ياسمين"، إنها كشفت أمر القضية مع زوجها بالتزامن مع طرح ألبوم أنغام، رغم أن الانفصال تم منذ عدة أشهر، وذلك من أجل خطف الأضواء بعيدا عن الألبوم الجديد الذي يعمل عليه طليقها أحمد إبراهيم، حيث قام ولأول مرة بمكساج أغنيات الألبوم بالكامل، وبتوزيع 6 أغنيات منه.

"أنغام" أبعدت نفسها من الدخول في أي مشاكل مثارة بين زوجها وطليقته.

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