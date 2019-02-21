مجموعة إيميليا ويكستيد لخريف 2019 .. تجسيد لسحر المدرسة القديمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غمرت إميليا ويكستيد نفسها في ثلاثية أفلام "العراب"، حيث ذابت في سحر الجنوب الإيطالي الجميل والذي تجسد في سلسلة أفلام فرانسيس فورد كوبولا الشهيرة.

وقدمت المصممة المبدعة تشكيلتها لموسم خريف 2019 في مطعم آرت ديكو Le Caprice، واستضافت عرضاً حميماً بنمط عرض الصالون، ونقلت ضيوفها مرة أخرى إلى عالم حالم على نغمات الموسيقى الإيطالية الكلاسيكية، وأوشحة الرأس، واللآلئ والأقمشة الفخمة الوافرة.

وكانت شخصية ماري كورليون، التي لعبت دورها صوفيا كوبولا في الفيلم، وقبعاتها البارزة بستايل البريت، مصدر إلهام المصممة فقدمت تشكيلة من القبعات المميزة والفساتين بصورة ظلية متدفقة وأكمام طويلة وبطبعات متنوعة.

كما استلهمت المصممة قطعًا رجالية من إطلالات أعضاء عائلة المافيا الإيطالية، فقدمت بدلات جامبسوت ومعاطف رجالية في لوحة ألوان تقليدية بظلال بني الشوكولاتة، بالإضافة إلى بدلات مغطاة بقطع من الجلد.

وأكدت ويكستيد أنها ترجمت سحر هذه المدرسة القديمة إلى عالم ساحر من الأنوثة الحديثة، من خلال تقديمها فساتين متوسطة الطول من الصوف والتويد بأكمام طويلة واسعة، وفساتين مزركشة متعددة الطيات ومطبعة بطبعات مستوحاة من ورق الجدران بقصة الـA، بالإضافة إلى بدلات التويد الرومانسية المنسقة مع أوشحة رأس منمقة باللؤلؤ مثل تلك التي ارتدتها كورليون.

واختتمت ويكستيد عرضها بتقديم مجموعة من الفساتين المذهلة من أقمشة المخمل الغنية وبأحجام مبالغ فيها، وكان من بين القطع الأكثر لفتًا للانتباه فستان أبيض اللون بقصة العمود يأتي مزينًا بربطات البو العملاقة السوداء على الكتفين إلى جانب فستان مخملي أحمر مخاط يدوياً بأكمام البالون وذيل دراماتيكي.