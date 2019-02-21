بـ"نصف حبة بندق".. هكذا تتخلص من الخدوش في الأثاث الخشبي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

هل تريد التخلص من الخدوش الصغيرة على الأثاث أو الأرضيات الخشبية غير المطلية؟

يقول الخبراء إنها ستختفي تقريبا بالكامل إذا ما قمت بحكها بنصف حبة بندق. ثم امزج خل وزيت بنسبة واحد إلى واحد، وقم بالتربيت بهذا المحلول على الخدش.

وبالنسبة لمساحات الخدوش الأكبر في الأرضيات الخشبية قم بكييها. ولفعل هذا ضع قطعة ملابس مبللة بين المكواة الساخنة والخشب.

وتفيد منظمة "بي إي إف سي" الألمانية التي تجيز الخشب والورق المصنوع من الغابات المدارة بشكل مستدام، بأن الخدوش يمكن أن تختفي بالكامل تقريبا بهذه الطريقة إذا ما تم معالجتها سريعا قدر المستطاع بعد تكونها.

ويمكن أن تحدث تغييرات طفيفة في الألوان مبدئيًا، ولكنها سوف تتلاشى بمجرد جفاف الخشب. وأهم شيء في مثل هذا النهج هو اختباره أولًا على مساحة صغيرة من الخشب. وبالوضع في الاعتبار الأنواع المتعددة للخشب والصناعة المختلفة، يمكن أن تتباين النتائج.