تكريم منة فضالي في حفل تتويج ملكة جمال الأناقة 2 مارس

أعلن محمود نجاح، منظم مسابقة "ملكة جمال الأناقة miss elegant"، عن تكريم الفنانة منة فضالي في نهائي المسابقة في الموسم الرابع، التي تقام السبت 2 مارس، بإحدى الفنادق الكُبرى بالقاهرة، كنجمة من نجمات الأناقة التي يتم اختيارهن من الفنانات الأكثر تأثيرا بإطلالتهن الجذابة.
وكانت لجنة تحكيم المسابقة قد اختارت، الأيام الماضية، 11 فتاة تم تصفيتهن من بين العشرات لتمثيل ملكة جمال الأناقة بمصر، والمشاركة في "miss elegany" على المستوى العالمي.
وتكونت لجنة لتحكيم من الفنانة نيرمين ماهر ومصمم الأزياء شريف نصر، والـ"ميكب ارتست" أميرة البيطار، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد، ومنظم المسابقة محمود نجاح برعاية صيدليات "دوائي".
جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة، 2 مارس المقبل، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.
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