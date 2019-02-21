كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 03:55 صباحاً - قالت المستشارة مروة هشام بركات ابنة النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، إن حسابها على موقع «فيس بوك» تم سرقته وكتب عليه كلام ليس له أساس من الصحة.
وأكدت “بركات”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال،مساء الأربعاء، أن الجهات الأمنية توصلت إلى الشخص الذي اخترق حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتم إعادة الحساب لها مرة أخرى.
وأضافت «أرفض التشكيك في أحكام القضاء المصرى، ويجب تحرى الدقة في الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على الدولة المصرية، وأسر الشهداء لن يهزهم عمل إرهابى».
كانت هذه تفاصيل خبر نجلة هشام بركات: الجهات الامنية توصلت لمن إخترق حسابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.