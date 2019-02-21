إنجي المقدم تعترف بذهابها لطبيب نفسي: "ببقى تايهة ومش على الأرض"

قالت الفنانة إنجي المقدم، إنها تذهب لطبيب نفسي وإنها تحتاج إلى طبيب متخصص كل فترة ليسمعها.

وقالت "المقدم"، خلال لقائها مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11"، المذاع عبر فضائية "ON E": "كلنا تعبانين قوي وكلنا بنعاني وعندنا عقدنا ومخاوفنا، وعندنا عدم إحساس بالأمان في مواضيع معينة".

وعن سبب ذهابها للطبيب النفسي، أوضحت: "ببقى تايهة ومش على الأرض قوي وعندي مخاوفي مسيطرة عليا شوية، ومتضايقة من حاجات وحاسة إن فيه حاجات ممكن أكون مريت بيها في حياتي وعايزة أتخلص منها".

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