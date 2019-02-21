جدول مباريات اليوم الخميس 21-2-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 02:33 صباحاً - ننشر مواعيد مباريات اليوم الخميس والموافق 21 فبراير 2019 كاملة، والقنوات الناقلة.

يبدأ اليوم بمباراة بتروجت مع الإنتاج الحربي الساعة الثالثة مساء في الدوري المصري. تذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

وتقام مباريات الدوري الأوروبي على دفعتين. الدفعة الأولى الساعة الثامنة إلا خمس دقائق، وستكون أهم المباريات بين فياريال وسبورتنج لشبونة، وفالنسيا مع سيلتيك، ونابولي مع زيوريخ السويسري، بالإضافة للقاء أرسنال مع باتي بوريسوف. ويذاع اللقاء الأخير على قناة بي إن سبورتس 1.

وفي العاشرة تقام مجموعة المباريات الأخرى، وأهمها بين تشيلسي ومالمو، وبنفيكا مع جالاتا سراي، وإنتر ميلان مع رابيد فيينا، بالإضافة لمباراة أوليمبياكوس الذي يضم أحمد حسن “كوكا” مع دينامو كييف. وتذاع تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 7.