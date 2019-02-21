بالفيديو.. الأتليتي يصعق اليوفي بثنائية نظيفة في دوري الأبطال

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 02:33 صباحاً - نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في تحقيق انتصار مثير على يوفنتوس الإيطالي، ليُهدد حلم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفي، مهع فريقه الجديد هذا الموسم.

وفاز أتلتيكو على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين دون رد أمام يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على يوفنتوس في ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، يوم 12 مارس المقبل، بإياب دور الـ16 للبطولة.

ويحتاج يوفنتوس، لتسجيل هدفين دون رد على الأقل، من أجل فرصة اللعب لوقت إضافي، أو تحقيق الفوز بفارق 3 أهداف، بينما وضع أتلتيكو قدما في ربع نهائي البطولة.

وافتتح خوسيه خيمينيز لاعب أتلتيكو مدريد أهداف المباراة في الدقيقة 78، مستغلا سوء حالة دفاع اليوفنتوس، وجاء الهدف الثاني عن طريق جودين قائد أتلتيكو في الدقيقة 83.