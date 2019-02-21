رئيس جنايات القاهرة الأسبق: حكم الإعدام يخضع لعدة إجراءات لضمان صحته

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 02:33 صباحاً - معتز عوض

عقب المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، على إعدام قتلة الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق، قائلًا: “إجراءات التقاضي في مصر بطيئة، وحكم الإعدام به العديد من الإجراءات لضمان صحته”.

وتابع “نصر”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “on e”، مساء الأربعاء، أنه من الواجب قبل صدور حكم الإعدام عرضه على فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي فيه، وبعد ذلك تعرض القضية على محكمة النقض، حتى إذا لم يطلب المتهم ذلك في حكم الإعدام.

وأشار إلى أن إجراءات المحاكمات تأخذ وقت طويلًا، خاصة في حكم الإعدام، والمحكمة تتأنى لمراعاة الدقة في صدور أي حكم مهما كانت الواقعة، لافتَا إلى أن مشكلة بطئ التقاضي لا يتمثل فقط في إجراءات التقاضي، ولكن في تنفيذ الأحكام أيضًا.

وتابع أن بعض منظمات حقوق الإنسان طالبت بإلغاء حكم الإعدام، ولكنه اعترض على ذلك قائلا: “ده الحد الوحيد اللي إحنا بنطبقة في الشريعة الإسلامية”.

وكانت مصلحة السجون قد نفذت فجر اليوم حكم الإعدام شنقا فى 9 متهمين قاموا باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وهم: “أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد”.