كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 02:33 صباحاً - معتز عوض أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منفذي عملية اغتيال النائب العام السابق، المستشار الشهيد هشام بركات حصلوا على مكافآت مالية من جماعات الإخوان الإرهابية.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « كل إرهابي من منفذي عملية اغتيال النائب العام السابق حصل على 3 آلاف دولار مكافأة».

وتابع موسى «شوفوا الكفر الإخواني، كافؤوا الإرهابيين على جريمتهم الشنعاء».

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى يكشف: الإخوان منحوا قتلة النائب العام 3 آلاف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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