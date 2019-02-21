على طريقة المطاعم..حضري تشيز كيك في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حضري تشيز كيك على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.

المكونات:

كوب كريم شانتيه خام بودر

كوب الا ربع سكر بودر

كوب لبن مثلج

علبة جبنة كيري 200 جرام

ربع كوب سكر بودر

علبة زبادي صغيرة

عصير ليمونة

2 ملعقة كبيرة جيلاتين بودر

ربع كوب ماء

3 عبوة بسكويت

200 جرام زبده مذابة

للتزيين:

مربى

طريقة التحضير:

نضع البسكويت ف الكبة حتى يتم فرمه جيدا ثم نضيف عليه الزبدة المذابة حتي يختلطوا جيدا.

نضيف البسكويت المفروم ف صينية التشيز كيك المخصوصة ونفرده بالتساوي ثم ندخله الثلاجة حتى يتماسك.

نضع الكريم شانتيه البودر مع كوب إلا ربع سكر بودر وكوب اللبن المثلج ونخفق جيدًا بمضرب البيض حتى نحصل على القوام المطلوب ثم نتركه ف الثلاجة حتى ننتهي من باقي المكونات.

في وعاء نخلط الجيلاتين البودر مع ربع كوب ماء ونتركه حتى يمتص الماء ويصبح كتلة ثم نضع عليه ملعقتين من الماء الفاتر وندخله الميكرويف لمدة دقيقة حتى يذوب ويعود سائلا مرة اخرى ونتركه جانبا حتى يبرد.

في وعاء أخر نضع الجبن مع ربع كوب سكر بودر ونضربه بمضرب البيض جيدًا ثم نضيف اليه الزبادي وعصير الليمون مع الاستمرار ف الخفق حتى نحصل على خليط بدون أي تكتلات.

نضيف عليه الكريم شانتيه المضروب مسبقا ونستمر فالخفق حتى تتجانس جميع المكونات ثم نضيف عليهم الجيلاتين السائل.

نسكب خليط الكيك فوق طبقة البسكويت المعده مسبقا.

نضعها ف الثلاجة مدة لا تقل عن 6 ساعات حتى تتماسك جيدا

للتزيين:

نضيف المربى (النوع حسب الرغبة) ويقدم.