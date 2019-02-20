أبوالعروسة "أفورة" أم "واقعية"؟.. استشاري نفسي يهاجم منتقديه: "كفاية جفا واتعلموا"

"طارق وزينة".. "عبد الحميد وعايدة"، وغيرهم نماذج طرحها العمل الدرامي الشهير "أبو العروسة"، في محاولات منه لتقديم نماذج إيجابية للحياة الزوجية، بعيدًا عن سيناريوهات "الخيانة" و"الملل الزوجي" التقليدية، والتي تأخذ حيزا واسعًا من الأعمال الدرامية.

الأمر الذي تقبله العديد من المشاهدين، مشيدين بالأدوار المقدمة والقصص المطروحة، في حين وجدها البعض غير ملائمة للواقع الفعلي، وأن ما يدور ما هو سوى "أفورة" لا تحدث إلا نادرًا، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

"ياريت الناس تتعلم منهم.. كفاية جفا"، هكذا علق الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الأسرية، مؤكدًا أن النموذج المطروح أمامنا طبيعي جدًا ومن المفترض أنه ناقل للواقع الذي يجب علينا جميعًا أن نعيشه، قائلًا: "الناس عندها جفاء ومفتقدة الحب الحقيقي عشان كده شايفينه أوفر".

وأضاف هاني خلال حديثه لـ "هُن"، "إيه المشكلة أما يمسحلها الجزمة، ولا يقولها بحبك كل شوية، الحب أفعال، واللي بيحب بجد مش بيهمه رأي الناس، ولا شكله ولا مظهره، وبيحب يبين حبه".

وتابع: "كل اللي بينتقدوا اتعرضوا لفشل في العلاقات العاطفية فاتعقدوا، لكن لازم نتعلم من النموذج ده، خصوصًا أن زمان كان الراجل بيحترم الست جدًا وده اللي المفروض يحصل".

يشار إلى أن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، أشاد بصناع وفريق عمل مسلسل "أبو العروسة"، الذي يعرض الجزء الثاني منه حاليًا عبر فضائية "dmc"، والذي يدور في إطار اجتماعي، حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها.

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