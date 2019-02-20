هكذا تسيطر على مستويات "الكورتيزول" وتخسر وزنك بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- آلاء مؤمن

يسعى كثيرون للحصول على جسد رشيق باتباع حميات غذائية معينة وممارسة التمارين الرياضية، غير أننا قد لا نعرف أن هناك علاقة بين التوتر وزيادة الوزن.

ولأن "الكورتيزول" هو الهرمون المسؤول عن مستويات التوتر في الجسم، فإن السيطرة عليه لن يكون فقط عاملًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الجسم، بل يساعد أيضًا على إنقاص الوزن، لذا يقدم "الخليج 365" مجموعة من المعلومات التي تساعد على ضبط مستويات الكورتيزول، بحسب ما ذكر موقع "mujerhoy" الإسباني.

- الكورتيزول أو (الهيدروكورتيزون) هو جلايكورتيكود يتم إنتاجه على قمة الكليتين (في قشرة الغدة الكظرية)، نتيجة للإجهاد البدني أو العاطفي، ويتم التحكم في تركيبه وإفرازه عن طريق الهرمون الموجه لقشر الكظر بالإضافة إلى وتيرة اليوم للشخص.

- تزيد مستويات الكورتيزول في الصباح، وتصل إلى أقصى قيمة في الثامنة صباحًا تقريبًا، وتختلف مستوياته خلال اليوم، ثم يعود إلى معدّلاته الطبيعية في أثناء الليل.

- فرط الكورتيزول المُسبب للقلق يجعلك تأكل أكثر، ويسبب اختلالات هرمونية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، كما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويعوق امتصاص وإفراز المعادن مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم، مهما كان لديك نظام غذائي صحي وتلتزم بتدريب جيد ومنضبط.

- الحفاظ على الحد الآمن من مستويات الكورتيزول، بالتغذية والتمارين البدنية السلمية، إضافة إلى فترات الراحة التي تضبط مستويلا الكورتيزول.

- لضبط الكورتيزول يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ج" مثل الكيوي والفراولة والبرتقال في نظامك الغذائي يوميًا.

- تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن التدريب، لإن مضادات الأكسدة القوية تقلل بشكل كبير من مستويات الكورتيزول.

- تساعد الأحماض الدهنية "أوميغا 3" أيضًا في الحد من هرمون الكورتيزول، لأنه يقلل من تنشيط الغدد الكظرية، كما أن تناول وجبة الإفطار الغنية بالبروتين تعد أيضًا عاملًا هامًا.

- يُنصح بتجنب الكافيين وممارسة التمرينات قبل الذهاب إلى الفراش، وخاصة في الساعات التي تسبق العطلة، لأنها غالبًا ما ترتبط بالذهاب إلى الفراش في أوقات متأخرة.