من وحي تجربتها.. "حنان" تقدم نصائح لمرضى السرطان: تمسكوا بالأمل

إصرارها على الشفاء كان أكبر من مرضها، عام كامل حاولت فيه حنان عبدالعظيم، فنانة تشكيلية، مقاومة مرض السرطان، زادت الآلم من ثقتها في نفسها وقدرتها وحبها للحياة.

جرعات كيماوي تسببت في سقوط شعرها، انتفاخ في الأصابع، طفح دموي باللثة وغيرها من الأعراض التي جعلتها تزداد صلابة وإصرار على استكمال مشوار حياتها.

تروي "حنان"، أثناء حديثها لـ "هُن"، تفاصيل رحلتها المرضية، "في 2017 حسيت بإعراض نزلة برد ولكن تطور الموضوع لما أغم عليا في الشغل وفقدت القدرة على التنفس، بعد الكشف والتحاليل تأكد الأطباء من الإصابة بسرطان في الدم".

"ذهول، صدمة، خوف، ذعر"، كلها مشاعر سيطرت عليها فور إخبارها بالإصابة، وبعد أشهر عدة خضعت لعملية جراحية استئصال طحال وورم وبعدها بعدة أشهر انتظرت قوائم انتظار الكيماوي، مضيفة: "بعد شهور ربنا شفاني من ورم الطحال والغدد لليمفاوية تحت الأبط والرئة كانت عاملة أورام صغيرة".

حاولت "حنان"، بكل قوتها مقاومة السرطان، وعن تلك التجربة تحكي: "بدأ يظهر عليا أعراض تعب الكيماوي مثل تعب في العظام نشفان الريق، طفح دموي باللثة، ولخلخة في الأسنان، وعدم القدرة على مضغ الطعام، انتفاخ أصابع اليد، لون الأظافر يتحول إلى الأسود ويتكرر ذلك مع كل جرعة كيماوي وتتوقف الهرمونات بفعل الكيماوي، وزغللة بالعين وشعري وقع بعد 4 أيام من الجرعة الأولى شعري وقع على المخده ولاقيته فاضي خالص".

"معرفتش نفسي لما وقفت ادام المراية سألت نفسي من دي"، لم تتمكن السيدة الثلاثينية من وصف شعورها بعد سقوط شعرها بشكل مفاجىء، وعلى الرغم من أعراض المرض إلا أن إرادتها كانت أقوى منه.

تجربتها مع المرض جعلها تقدم نصائح لمصابي السرطان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في معلومات كتير محدش يعرفها عن المرض ده منها أن تناول الفواكة مثل التفاح والبرتقال أو ثمرة موز تساعد على التخلص من الآرق الذي يسببه العلاج الكيماوي، بالإضافة إلى الإكثار من تناول السوائل والشوربة".

"الثقة والأمل" هو شعار "حنان"، لكل مريض سرطان، ورغم ما تمر به إلا أنها تبعث في غيرها التفاؤل حتى اعتقد البعض أنها لم تعاني من أي مرض، "مريض السرطان مش محتاج غير أمل ووقوف الناس القريبة جنبه".

"السرطان مش بيموت العمر مش بينتهي إلا بأمر الله ولكن المرض محتاج إرادة وعزيمة علشان نقدر نكمل ونخف"، رسالة تحاول "حنان"، إيصالها باستمرار لغيرها لمقاومة المرض الخبيث.

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