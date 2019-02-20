بالصور| مايا مرسي تبحث مع محافظ أسوان دعم فرع "القومي للمرأة" بالإقليم

التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال زيارتها اليوم لمحافظة أسوان اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إذ أجرا معا زيارة لمقر فرع المجلس بالمحافظة.

وتحدثت "مايا" عن العقبات والتحديات التي تواجه المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن زيارة المحافظ، اليوم، لفرع المجلس بأسوان، تعطي دفعة كبرى للقيام بالمزيد من العمل من أجل النهوض بالمرأة والأسرة الأسوانية.

ومن جانبه، رحب المحافظ، بزيارة الدكتورة مايا مرسي لأسوان، مشيدا بجهود الفرع على أرض الإقليم، متمنيا مزيد من التعاون بين المحافظة والفرع من أجل النهوض بالمرأة الأسوانية في جميع المجالات.

ودعا المحافظ فرع المجلس القومي بأسوان، إلى الاستمرار في الجهود التي يبذلها من أجل توعية المواطنين والسيدات بحمله 100 مليون صحة، معربا عن أمنيته في تحقيق أسوان أعلى نسبة مشاركة بين المحافظات في الحملة.

وفي ختام زيارته لمقر الفرع، قدمت "مايا" درع المجلس للمحافظ تكريما له على دعمه جهود الفرع بالمحافظة، متمنيه له التوفيق في مسؤوليته.

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