محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصطفى عريشة: يسبب التعرض لدخان السجائر أو ما يعرف بالتدخين السلبي مشكلات تضر بصحة السيدات الحوامل والأجنة لذا يجب تجنب التعرض لدخان السجائر. لمزيد من القراءة عن كيف يؤثر التدخين السلبي على الحمل؟ اضغط هنا

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