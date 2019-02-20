تخلّصي من مشكلة الكلف بهذه الوصفات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - تعتبر مشكلة الكلف أو البقع الداكنة من أبرز المشكلات التي تعانيها البشرة. وهناك عوامل كثيرة تؤدي إلى ظهور هذه البقع على سطح البشرة أبرزها التعرّض بشكل دائم لأشعة الشمس، بالإضافة إلى أسباب وراثية واضطرابات في هرمون الاستروجين الذي يحفّز الخلايا المنتجة للأصباغ ما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة في أماكن من الجلد أكثر من غيرها.

في ما يأتي بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلّص من مشكلة الكلف وتعيد إلى وجهك لونه المتجانس والمشرق.





1- قناع الكركم والحليب

ضعي 5 ملاعق طعام من الكركم في وعاء جاف وأضيفي إليها نصف كوب من الحليب السائل وملعقة من الطحين. امزجي الخليط جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة. وزّعي العجينة على الأماكن الداكنة من البشرة واتركيها لمدة 30 دقيقة قبل أن تغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر.

يحتوي الكركم على مادة الكركمين المضادة للأكسدة، أما الحليب فهو غني بحمض اللاكتيك والكالسيوم لذا فهو فعّال في تقشير البشرة وتنعيمها.





2-وصفة خل التفاح والبصل

اعصري 3 حبات بصل متوسطة وأضيفي إليها كمية متساوية من خل التفاح. امزجي السائلين جيداً حتى تحصلي على سائل واحد متجانس. استخدمي قطع قطن نظيفة لتوزّعي المزيج على أماكن الجلد الداكنة. اتركي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر.

يحتوي عصير البصل على العديد من المركبات منها الكبريت الذي يساعد في إزالة البقع السوداء.







3-قناع الترمس



انقعي كوباً من الترمس المطحون في وعاء يحتوي على ماء مقطّر، بإمكانك شراؤه من الصيدلية. ضعي الوعاء على نار هادئة واتركيه يغلي لمدة نصف ساعة. انتظري حتى يصبح المزيج فاتراً ثم ضعيه على المناطق المصابة بالكلف واتركيه لمدة ربع ساعة قبل غسل الوجه بالماء الفاتر جيداً.