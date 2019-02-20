مستحضرات أساسية لا تستغني عنها عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - استطاعت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو أن تلفت أنظار الجميع بإطلالاتها الساحرة خاصة في عروض فيكتوريا سيكريت. وهي من أكثر عارضات الأزياء جمالاً وجاذبية، تتمتع بملامح دافئة تُتقن إبرازها بمكياج ناعم تختاره دائماً.

فما هي المستحضرات التي تحتوي عليها حقيبة أليساندرا أمبروسيو؟

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8 مستحضرات لا تستغني عنها أليساندرا وتعتبرها أساس إطلالاتها الجمالية بما فيها عطر XO, Victoria من فيكتوريا سيكريت، وهو عطر زهري بتركيبة الحمضيات ورائحة الورد والأوركيد مع قاعدة تتكون من روائح الأخشاب.





تعتني أليساندرا ببشرتها جيداً خاصة أن عدسات الكاميرات موجّهة إليها في غالبية الأوقات، لذات فهي تستخدم سيروم SkinCeuticals C E Ferulic بتركيبته الغنية بـ مضادات الأكسدة، وترطّب بشرتها بشكل دائم من خلال استخدام بخاخ Sephora Brume Hydratante Eau de Coco بخلاصة جوز الهند الغنيّة.





أما شعرها، الذي نراه نضراً في كل الأوقات، فهي تحميه من التلف من خلال استخدام صبغة خالية من الأمونياك Dia Richesse وتحافظ على نظافته باستخدام الشامبو الجاف Morning After Dust، وكلاهما من لوريال باريس.





ومن مستحضرات المكياج التي تحرص أليساندرا أمبروسيو على اقتنائها، Dream Fresh BB من Maybelline New York ذات التركيبة الناعمة التي تمنح بشرتها لوناً متجانساً وتحافظ على نعومتها في الوقت نفسه.





بالإضافة غلى قلم الكحل الأسود من سان لوران Dessin du Regard Waterproof والذي يمنح عينيها نظرة ساحرة، وبلاش لوريال Le Blush باللون الزهري الناعم.