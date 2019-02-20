تسريحات شعر للسهرات...هل أعجبتك؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - مهما كان لون شعركِ وطوله، ومهما كانت نوعيّته، ستجدين بسهولة تسريحات شعر للسهرات ، يمكنك تنفيذها في المنزل . موديلات مبتكرة وعصريّة بأساليب غير معقّدة، ومستوحاة من النجمات، تبدو بسيطة وفي الوقت نفسه أنيقة للغاية.
لكل سيدة لا تمتلك الوقت الكافي لتصفيف شعرها للمناسبات، هذه مجموعة متنوّعة من تسريحات شعر للسهرات ، يمكن للسيّدة تنفيذها بنفسها دون الحاجة لأن تقصد أيّ صالون للتزيين. تسريحات لا تتطلّب جهداً ولا تستغرق الوقت.
في هذا الألبوم صور لعدد من النجمات تألّقن بـ تسريحات شعر للسهرات ، تليق بأجواء المناسبات سواء خلال النهار أو المساء.
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