كارل لاغيرفيلد يصمم أجمل أزياء النجمات قبل وفاته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - هزّ خبر وفاة مصمم الأزياء الشهير “كارل لاغيرفيلد” Karl Lagerfeld والمدير الإبداعي لدار شانيل Chanel العالمي يوم أمس، حيث رحل عنا أحد أهم المبدعين في القرن الوحد والعشرين عن عمر يناهز الـ 85، وكان لخبر وفاته وقع كبير على عالم الموضة كما بين النجمات العالميات التي تجمعهنّ صداقة قوية به، نشأت بينهما خلال سنوات عمله الطويلة، ومن خلال تقديمه لهنّ أجمل تصاميم الأزياء وأكثرها فخامة.

حيث إنه لا يمكن أن تمر مناسبة عالمية صغيرة كانت أم كبيرة، ولا نشاهد فيها إحدى النجمات في تصاميم دار شانيل Chanel وهذه التصاميم تكون موقعة طبعًا من قبل “كارل لاغيرفيلد” Karl Lagerfeld، من تايورات التويد التي اشتهرت بها الدار، إلى التنسيقات الأنيقة في التنانير مع القمصان، وفساتين السهرة طبعًا التي نشاهد أجملها دائمًا على السجادة الحمراء، وحتى الأزياء الكاجوال والاكسسوارات وبخاصة جزادين شانيل التي تُعتبر المفضلة بالنسبة لمختلف النساء حول العالم.

اليوم جمعنا بالصور بعض أجمل أزياء النجمات التي وقّعها كارل لاغيرفيلد قبل وفاته، لتتعرفي أكثر إلى إبداعات المصمم الراحل.

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كيرا نايتلي في فستان أسود من شانيل:



شاهدنا “كيرا نايتلي” Keira Knightley التي تُعتبر إحدى صديقات كارل لاغيرفيلد Karl Lagerfeld ودار شانيل Chanel المقربات، والوجه الإعلاني لأحد عطورهم، في فستان أسود مؤخرًا في عام 2019، بتصميم ناعم مزين عند الخصر بحزام عريض باللون الفضي، وتنورته منسدلة من الكشكش المصنوعة من قماش التول، وقد بدت غاية في النعومة والرقي.





مارغوت روبي في فستان أبيض من “شانيل” Chanel:



الممثلة الشقراء الجميلة “روبي مارغوت” Margot Robbie تُعتبر الوجه الإعلاني الأحدث بالنسبة لدار “شانيل” Chanel وملهمة جديدة لـ كارل لاغيرفيلد Karl Lagerfeld وفي حفل الأوسكار لعام 2018 شاهدناها في فستان رائع من الدار باللون الأبيض بأكتاف مكشوفة، ومزينة بحبات الكريستال بطريقة ناعمة بدت فيه غاية في الأناقة.





كريستين ستيورات في فستان فضي من شانيل:



“كريستين ستيورات” Kristen Stewart وجه إعلاني آخر لدار “شانيل” Chanel وصديقة أٌخرى كانت الأقرب لـ كارل لاغيرفيلد Karl Lagerfeld تختار دائمًا في الممناسبات الكبيرة تصاميم الدار، ومنها هذا الفستان الفضي المصنوع من الدانتيل والساتان بقصة أنثوية ناعمة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ ميتالك، أضفت من خلاله لمسات من العصرية.





ريهانا في تصميم شبابي من شانيل:



ريهانا Rihanna عبّرت عن حزنها الشديد يوم أمس على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن سمعت خبر وفاة كارل لاغيرفيلد Karl Lagerfeld حيث إنّ علاقة قوية كانت تجمعها به، وقد تألقت في عدد من التصاميم الشبابية للدار، منها هذا التايور المصنوع من التويد باللون البنفسجي، والذي نسقته مع حقيبة على الخصر وحذاء رياضي من تصميم الدار أيضًا.







كارا ديليفينغ في تصميم عصري من شانيل:



كارا ديليفينغ Cara Delevingne قالت إنّ كارل لاغيرفيلد Karl Lagerfeld من أول الأشخاص الذين آمنو بها، والذين مهدوا الطريق لها لدخول عالم الموضة، وقد شاهدناها في عدد كبير من المرات تتألق في تصاميمه، ومنها هذا اللوك الذي اختارت فيه بدلة بتصميم عصري باللون الفضي بقماش مطرز، وقد نسقت معها حزامًا عريضًا على الخصر، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي.





كارل لاغيرفيلد Karl Lagerfeld قدّم الكثير لعالم الموضة، ووقّع بعض أجمل اطلالات النجمات، ولهذا فإنّ إرثه وإبداعه سيبقيان لسنوات طويلة جدًّا بعد رحيله.

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