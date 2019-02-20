أسوأ فساتين الأوسكار على مر الزمن.. لن تصدقي الصور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - ننتظر بفارغ الصبر حفل توزيع جوائز الأوسكار من عام إلى عام، لنشاهد اطلالات النجمات في فساتين السهرة والتصاميم الفاخرة على السجادة الحمراء، حيث إنهنّ يخترن لهذه المناسبة أجمل إبداعات دور الأزياء العالمية، ويتنافسن على نيل لقب الأكثر أناقة، لكن بالمقابل يكون هنالك دائمًا اطلالات كارثية وخيارات صادمة للنجمات على السجادة الحمراء، لا نعرف سببها، حيث أحيانًا تكون مجرد خيارات خاطئة، وأحيانًا تكون للفت الأنظار أو لإثبات موقف معين، واليوم جمعنا لكِ بالصور أسوأ فساتين الأوسكار على مر الزمن، وإليكِ بعض الأمثلة:



سلمى حايك بفستان كشكش عام 2018:



خيارات سلمى حايك Salma Hayek مؤخرًا شاهدنا لها عددًا من الاطلالات غير الموفقة، ومنها هذه الاطلالة التي اعتمدتها في حفل الأوسكار لعام 2018 في فستان من الكشكش باللون البنفسجي اختارته من “غوتشي” Gucci، مزين بحبات من الكريستال عند منطقة الصدر والأكتاف، والاطلالة لم تكن موفقة أبدًا وبدت رخيصة ومبهرجة.





آن هاثاواي في فستان من برادا عام 2013:



في حفل الأوسكار لعام 2013 شادهنا النجمة الشابة “آن هاثاواي” Anne Hathaway في اطلالة غير موفقة تلقت بسببها الكثير من الانتقادات، حيث اختارت فستانًا باللون الزهري الفاتح من “برادا” Prada، تصميمه بسيط لدرجة أنه لم يلائم حفلًا بحجم الأوسكار، وقصة الصدر كانت كارثية، غير أنها بدت جميلة، واختيار المجوهرات موفق.





تشارليز ثيرون في فستان من ديور عام 2010:



اطلالات تشارليز ثيرون Charlize Theron دائمًا ما تكون الأجمل والأكثر أناقة في حفلات الأوسكار، غير أنّ هذه الاطلالة التي اختارتها من دار “كريستيان ديور” Christian Dior عام 2010، لم تكن موفقة، حيث إنّ تصميم الفستان ولاسيما من ناحية قصة الصدر والقماش بدا مبتذلًا وغير أنيق، ولم يناسب قوام وجمال تشارليز.





أوما ثورمان في اطلالة تقليدية عام 2004:



اختارت “أوما ثورمان” Uma Thurman اطلالة غير اعتيادية في حفل الأوسكار عام 2004، حيث قررت أن تحيي تراثها وجذورها البفارية من خلال اختيار زيّ تقليدي بدا وكأنه زيّ تنكّري، باللون الأبيض وله حزام أزرق على الخصر، وهذه كانت أحد أسوأ اطلالاتها على السجادة الحمراء.





شاهدي بالصور بعض أبرز أخطاء النجمات في حفلات الأوسكار والفساتين الكارثية، التي اخترنها على السجادة الحمراء، وأخبرينا رأيكِ بها.

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