وأوضحت “حسين”، خلال لقاء خاص عبر برنامج “MBC TRENDING” والمذاع عبر فضائية mbc، أنها تفكر في كتابة قصص مستوحاة من الفترة التي قضتها في السجن، كما تفكر في تقديم دور سجينة.
وقالت: “عرفت قيمة النعم وما أمتلكه، وأن الدنيا غدارة وتتغير من حال إلى حال في وقت قصير”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 15 يوم في الزنزانة.. ميريهان حسين عايزة تعمل فيلم عن معاناتها في السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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