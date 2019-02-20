بعد 15 يوم في الزنزانة.. ميريهان حسين عايزة تعمل فيلم عن معاناتها في السجن

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 06:56 مساءً - كشفت الفنانة ميريهان حسين عما تعلمته خلال قضاء فترة عقوبتها بالسجن لمدة 15 يومًا بعد اقتحامها كمين الهرم والاعتداء على ضابطي شرطة خلال تأدية مهام عملهما.

وأوضحت “حسين”، خلال لقاء خاص عبر برنامج “MBC TRENDING” والمذاع عبر فضائية mbc، أنها تفكر في كتابة قصص مستوحاة من الفترة التي قضتها في السجن، كما تفكر في تقديم دور سجينة.

وقالت: “عرفت قيمة النعم وما أمتلكه، وأن الدنيا غدارة وتتغير من حال إلى حال في وقت قصير”.