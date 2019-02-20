بعد رحيل كارل لاغرفيلد.. تعرّفي على المُديرة الإبداعية الجديدة لـ"شانيل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت دار الأزياء الفرنسية شانيل أن فيرجيني فيارد، مديرة استوديو أزياء العلامة التجارية، ستتولى منصب الإدارة الإبداعية خلفا للراحل كارل لاغرفيلد، وذلك بعد أن تم تأكيد وفاة المصمم الأسطوري صباح أمس عن عمر ناهز الـ 85 سنة.

وعملت فيارد إلى جانب كارل لاغرفيلد منذ البداية، فبدأت العمل كمتدربة في شانيل عام 1987، ولم تنفصل عن كارل منذ ذلك الحين، حيث تبعته إلى كلوي عام 1992، وعادت معه إلى شانيل في عام 1997، وفي عرض شهر أكتوبر الماضي في القصر الكبير، انضمت إليه في ختام العرض لتحية الضيوف.

وفي حديثها مع مجلة "إيل" في إصدار سبتمبر، اعترفت أنها تكره أن تكون في دائرة الضوء، وقالت إن عملها يبدأ عندما يقوم لاغرفيلد بإكمال رسوماته الشهيرة الملونة بالقلم الرصاص وألوان الباستيل، والتي كان يقوم بها يدوياً، حيث تقوم بإرسال الرسومات إلى كل ورشة وفقا لمهاراتها وقدراتها، وبعدها تقوم بتخيل مكان العرض، فتجهز له الأشياء، وتقرر المواد والأقمشة التي سيتم استخدامها، ثم تنسق مع فريق التصميم والديكور، لتجهيز كل شيء في الوقت اللازم.

وأضافت: "أحب أن أعتبر نفسي كمن يساعد رؤيته الإبداعية لتُصبح على قيد الحياة".

كما وصف لاغرفيلد شراكتهما على النحو التالي: "إنها يدي اليمنى ويدي اليسرى، فعلاقتنا قوية تجمع الصداقة والمودة الحقيقية".

ووصفت فيارد لاغرفيلد قائلة: "على مر السنين، استطعت أن أتعرف على الشخصية الحقيقية لكارل والتي يجهلها الكثيرون، إنه حساس للغاية، مثل جميع الأشخاص المبدعين، ولكنه مخلص جدًا ، وسخي جدًا".