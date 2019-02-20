تعرّفي على استعمالات أحمر الشفاه المتعددة

من بين مختلف مستحضرات التجميل، يعد أحمر الشفاه من أكثر أدوات المكياج المفضلة لدينا والأساسي في حقيبة كل سيدة، كما أن الكثيرات يقتنين العديد من ألوان أحمر الشفاه، سواء بألوان أو أنواع مختلفة، وبما أنه مخصص لإضفاء مزيد من الجاذبية على الشفاه، قد تعتقدين أنه لا يمكنك استخدامه بطريقة مختلفة، ولكن هل تعلمين أنه يمكنك اعتماد مكياج كامل باستخدام أحمر الشفاه؟

بلاشر كريمي

هذه الحيلة يستخدمها خبراء التجميل، إذ يتميز البلاشر الكريمي بجاذبية خاصة من نوعها، فإذا نفد البلاشر الذي تستخدمينه، لا تقلقي، فأنتِ لستِ بحاجة لشراء آخر جديد، فكل ما عليكِ فعله هو استخدام أحمر الشفاه بالدرجة المناسبة على وجنتيكِ.

كمصحح لأسفل عينيكِ

كما تعلمين، يستخدم الكونسيلر أو المصحح الأحمر لإخفاء الهالات السوداء وانتفاخات العين، لذا لا تترددي في تطبيق قليل من أحمر شفاه باللون الأحمر لتغطية الهالات الحمراء.

آيشادو لامع مميز

إذا أردت أن يستمر الآيشادو طوال اليوم، فعليكِ تطبيق أحمر شفاه بألوان مميزة مثل درجات البني أو الخوخي وغيرهما على جفنيكِ، وستحصلين على آيشادو مميز يدوم طويلًا.

كونتور مثالي

يعد البني بمختلف درجاته من ألوان أحمر الشفاه الأساسية لكل منا، وهو لون مثالي لتطبيق الكونتور، فلا تترددي في استخدام تلك الحيلة، ولكن احرصي على ألا يكون أحمر شفاهك ذا درجات undertone برتقالية أو وردية.

آيلاينر مفعم بالألوان

مثل الفن والرسم، يمكنك الإبداع بمكياجك، وإذا أردتِ الحصول على إطلالة مميزة وعصرية، فلا تترددي في اعتماد آيلاينر ذي ألوان نابضة بالحياة، ويمكنك بكل بساطة الاعتماد على أحمر شفاه بلونك المفضل لتطبيق تلك الحيلة، فكل ما تحتاجينه هو استخدام فرشاة آيلاينر لتطبيق لونك المفضل كالمعتاد.

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