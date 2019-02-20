"التنورة الميدي" متوسطة الطول تعود بقوة في ربيع 2019

تشهد التنورة الميدي إقبالاً من قِبل المتسوقين، حتى في أكثر الأيام برودة، فقد أعلن متجر "نيو لوك" الأميركي، عن بيع تنورة ميدي متوسطة الطول، بمعدل كل دقيقة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكرت صحيفة الميرور البريطانية أن هذه التنورات المثيرة تنتشر في جميع أنحاء الشارع الرئيسي، ويبدو أنه اتجاه لن يتلاشى قريبًا، وهذه التنورات ليست مصنوعة فقط من الساتان، المناسبة للربيع، ولكنها تتوفر بجميع الأنماط والألوان والمطبوعات، وقد نشر متجر "روشيل هيومز" تنورات ميدي جديدة باللون الباستيل.

وسواء كنت تتطلع إلى الأشكال الزهرية أو التنورات المزودة بأزرار، فبإمكانك العثور على مثل هذه التنورات على الإنترنت وإضافتها لخزانتك.

ويمكن ارتداء مثل هذه التنورات مع القمصان كبيرة الحجم، وكذلك الأحذية الرياضية، وربما الحذاء البوت في أيام الشتاء الباردة، وستكون مناسبة لفصل الربيع مع الحقيبة المزينة بالخرز والكعوب المستديرة.

وأفضل التنورات، التنورة ذات الأرضية البيضاء والخطوط السوداء من نيو لوك، بسعر 22.99 جنيها إسترلينا، وكذلك التنورة البلسيه ذات اللون البنفسجي الفاتح بسعر 19.99 جنيها إسترلينيا، والتنورة بطبعة جلد النمر بسعر 22.99 جنيها إسترلينيا، والتنورة بطبعة الكامو بسعر 22.99 جنيها إسترلينيا، والتنورة البرتقالية الساتان بسعر 19.99 جنيها إسترلينيا، والتنورة الوردية بنقوشات الورد الأسود بسعر 19.99 جنيها إسترلينيا.

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