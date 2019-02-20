بـ"فستان قصير".. ظهور جديد لإليسا عقب خضوعها لعملية بسبب سرطان الثدي

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة لها، عقب أيام من خضوعها لعملية جراحية جديدة ببلجيكا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت إليسا بفستان قصير، مصنوع من الجلد الأسود، والذي تميز بأنه ذو أكمام متوسطة، ومزين بنقوش فضية لامعة، مع اختيارها تسريحة شعر "إنسيابية".

وعلقت الفنانة اللبنانية باللغة الإنجليزية، قائلة: "صباح الخير من بروكسل"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، بآلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات المتمنية لها الشفاء العاجل.

حرصت الفنانة إليسا، على طمأنة جمهورها، بعد خضوعها إلى عملية جراحية في يدها، لإزالة أعراض نتجت عن تلقيها علاج السرطان بمدينة بروكسيل، في 12 فبراير الجاري.

وأشارت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إلى أنها وصلت إلى تلك المدينة البلجيكية، وكتبت: "وصلت إلى بروكسيل وأنا بخير، فقط أشتاق إليكم يا أصدقاء.. استمتعوا بتغريداتكم".

يذكر أن إليسا أعلنت تعافيها من مرض السرطان، منذ أشهر، خلال فيديو كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، وسط تعاطف ومساندة مجموعة كبيرة من الفنانين والمتابعين.

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