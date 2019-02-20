وفاة "karl lagerfeld" المصمم العالمي لماركة "chanel" عن عمر 85 عامًا

فجع عالم الموضة امس الثلاثاء، إثر وفاة karl lagerfeld المصمم العالمي لماركة chanel عن عمر 85 عاما، وأعلنت دار شانيل رسميا وفاة مصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، في مستشفى بمنطقة نويي-سور-سين خارج حدود العاصمة باريس.

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وكان كارل لاغرفيلد، مدير شانيل الفني طيلة 36 عاما، وهو أحد أشهر مصممي الأزياء في العالم، وأشارت مجلة "بيور بيبول" الإلكترونية الفرنسية، إلى أن لاغرفيلد وهو ألماني الجنسية، توفي صباح الثلاثاء بعد نقله إلى المستشفى الليلة الماضية، وتدهورت صحة لاغرفيلد بصورة كبيرة في الأسابيع الأخيرة لدرجة أنه لم يظهر في نهاية عرض مجموعة ربيع وصيف 2019 لتحية الجمهور خلافا لعادته التي لم يخلّ بها يوما منذ يناير /كانون الثاني 1983.

واشتهر لاغرفيلد بارتداء البدلات الداكنة، وتميز بشعره الأبيض القصير المصفف في شكل ذيل حصان وبنظارته الشمسية المعتمة، واشتهر بعمله مع شانيل لكنه كان يصمم مجموعات لدار أزياء فيندي التابع لشركة لوي فويتون مويت هينيسي وللعلامة التجارية التي تحمل اسمه، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وولد كارل لاغرلافيلد في هامبورغ، وتفيد تقارير إعلامية ألمانية، أنه ولد في العاشر من سبتمبر 1933، أما هو، فكان يقول إنه من مواليد 1935 وفقا لوكالة رويترز، موضحا أن والدته غيرت تاريخ ميلاده، وانتقل للعيش مع والدته في باريس في الخمسينات من القرن الماضي، وسطع نجمه بعد فوزه بالدورة الأولى من مسابقة دولية عرفت بـ "الأمانة الدولية للصوف"، وذلك مناصفة مع إيف-سان لوران عام 1954.

وعُرف لاغرفليد في عالم الموضة والأزياء بلقب القيصر، وكان يتقن اكتشاف المواهب، مثل اكتشافه الفرنسية إنيس دو لا فريسانج والألمانية كلاوديا شيفر والبريطانية كارا ديلافين والأميركية الفرنسية ليلي- روز ديب.

من جانبه، نعى برنار أرنو رئيس شركة لوي فيتون مصمم الأزياء الراحل الشهير، وقال وفقا لوكالة "فرانس برس"، "إنه جعل باريس عاصمة الموضة في العالم، وتضمن بيان لأرنو أنه برحيل كارل لاغرفيلد نكون قد فقدنا عبقريا مبدعا ساهم في جعل باريس عاصمة الموضة في العالم وجعل فندي أحد أكثر بيوت الأزياء الإيطالية إبداعا، لقد فقدت الموضة والثقافة مصدرا عظيما للإلهام

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