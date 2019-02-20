للحامل.. "ارمي الكعب العالي" حتى لا يؤثر على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

بعض السيدات، خاصَّة من يعشقن مواكبة الموضة والأزياء بعد زواجهن يتجنبن أن يؤثر حملهنَّ على أناقتهنَّ وجمالهن، فيمارسن حياتهن بشكل طبيعي، وبعضهم يرتدن الكعب العالي الذي يعتبر رمز الأنوثة والأناقة غير عابئين بالأضرار التي قد تحدث لهن.

يوضح الدكتور حسام الشنوفي أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، أنَّ كثير من الأمهات الحوامل تُصاب بلين العظام أثناء فترة الحمل، بجانب أن الجنين يسحب الكالسيوم والمواد الضرورية لكي ينمو، وبالتالي عند ارتداهن للحذية ذات الكعب العالي يزداد الضغط على أربطة الحوض والعمود الفقري، ثم يعانين من الآم شديدة أسفل الظهر والمفاصل، ويسبب الإصابة بتقلصات العضلات والأعصاب.

وأضاف "الشنوفي" لـ"الخليج 365"، أن الأمهات الحوامل اللاتي يعتمدن الكعب العالي في إطلالاتهن أكثر عرضة لحوادث الانزلاق، لأنه مع تقدّم الحمل وزيادة حجم الجنين والرحم، ينتقل مركز ثقل جسم المرأة الحامل إلى الأمام، ما يؤدي إلى حدوث تغيّر في وضعية الجسم، وقد يسبب ذلك خللا في توازنها.

ونصح الدكتور عمرو ناجي أخصائي النساء والتوليد، في تصريحه لـ"الخليج 365"، المرأة الحامل بعدم ارتداء الكعب العالي خلال أشهر حملها، لأنه قد يعرضها للخطر نتيجة زيادة الوزن بشكل ملحوظ، بجانب الأعراض المصاحبة للحمل مثل الشعور بالإعياء والدوخة وارتخاء الأربطة والأنسجة، فتكون عرضه للإصابة ببعض أمراض الظهر مثل الغضروف والتهابات الفقرات وزيادة مشكلات الحوض.