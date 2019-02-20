بالصور| في عيد ميلادها.. أمل حجازي أيقونة جمال في عالم المحجبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع:

تحتفل اليوم المغنية اللبنانية أمل حجازي بعيد ميلادها الـ42، وتتميز "أمل" بإطلالات متميزة للحجاب، من خلال إطلالتها التي تنشرها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تعتمد "أمل" دائمًا على الألوان الهادئة والصريحة في إطلالتها مثل الأسود، والأزرق، والأبيض، مع اختيار ستايل العباءات الفضفاضة التي تتناسب مع الحجاب، كما أنها من وقت لآخر تختار لفات طرح مختلفة ومناسبة لشكل وجهها، إذ تعتمد على لفات طرح "المفكوكة" من خلال ارتداء غطاء الرأس أسفل الطرحة لعد ظهور الشعر، وترك الطرحة بطريقة انسابية في حال رغبتك في إطلالة عملية وكاجوال.

أما عن اختيارها لتصميمات فساتين السهرة، تختار الستايلات البسيطة والهادئة التي تناسبها بشكل كبير، إضافة إلى أنها تختار التصاميم التي تبرز قوامها الممشوق.

وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز إطلالات أمل حجازي لتستوحي منها إطلالاتك في الألبوم المرفق بالأعلى.