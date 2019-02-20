رصد 41 مخالفة تموينية في حملة مفاجئة بالواسطى

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 03:46 مساءً - ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، مع السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا، تقريرا عن سير العمل بلجنة المتابعة الميدانية التي تختص بالمرور على الأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة ومنع الإحتكار، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية بالشكل المناسب.

وكشف التقرير أن اللجنة قامت بحملة مكبرة الأحد الماضي بمركز ومدينة الواسطى، أسفرت عن تحرير 41 مخالفة تموينية متنوعة جنح، شملت 19 لعدم حمل شهادات صحية، و13 لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 لمخالفة اشتراطات الصحة العامة، و2 ذبح لحوم خارج المجزر الحكومي، و2 إدارة منشأة دون ترخيص، وجنحة عدم تغطية اللحوم بالشاش.

يشار إلى إصدار محافظ بني سويف، في وقت سابق، قرارا رقم 1292 لسنة 2018 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد، تختص بمتابعة الأسواق وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط السلع منتهية الصلاحية خاصة في السلع الأساسية كاللحوم بأنواعها والتموينية، بالإضافة إلى اختصاص هذه اللجنة بالمرور على مواقع السلع الاستراتيجية لضمان توافرها بالشكل المطلوب كالوقود بأنواعه المختلفة وأسطوانات الغاز.