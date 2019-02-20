رسميا.. يوفنتوس يعلن فترة غياب سامي خضيرة

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 03:46 مساءً - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي غياب لاعب الوسط الألماني، سامي خضيرة عن صفوف الفريق لمدة شهر بسبب الإصابة.

خضيرة تم استبعاده من قائمة يوفنتوس التي اتجهت إلى مدريد لمواجهة أتليتكو مساء اليوم في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن يوفنتوس في بيان اليوم الأربعاء عبر الموقع الرسمي للنادي ..

“في صباح اليوم، خضع سامي خضيرة لجلسة كهربائية وعلاج تدخلي ناجح، عن طريق البروفسور فورينازو جايتا استشري القلب في عيادات يوفنتوس”.

“وتأكد غياب اللاعب لمدة شهر من أجل العلاج والجاهزية للمشاركة في المباريات بشكل مستمر بسبب مشاكل في القلب”.

اللاعب الألماني سجل هدفين في 15 مباراة هذا الموسم مع يوفنتوس، وغاب في أكثر من مرة بسبب الإصابات العضلية.

وتعد مواجهة نابولي ومواجهتي أتلتيكو مدريد، أبرز المباريات التي سيغيب عنها سامي خضيرة.