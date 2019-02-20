منال عوض تعلن إطلاق مسابقة الأسرة المصرية مارس 2019

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 03:46 مساءً - أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن إطلاق مسابقة الأسرة المصرية مارس 2019، بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك إيمانا بالدور العظيم الذي تقوم به الأسرة في بناء الوطن ورفعة شأنه، وفي إطار الخطة الخاصة بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت المحافظ إلى أن المسابقة تضم اختيار الشخص المثالي في كل من الفئات أم ذات إعاقة، أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة، أم لأبناء ذوي إعاقة، أخت أو أخ يرعى “أخ أو أخت من ذوي الإعاقة”، أب مثالي لأبناء من ذوي الإعاقة، مضيفة أنه يجري ذلك من خلال ملء استمارة الترشح المرفقة على الرابط التالي:https://goo.gl/forms /bEOBaK19364obyxr2 أو من خلال صفحة المجلس القومي لشؤون الإعاقة على “فيس بوك” على الرابط التالي :https://www.facebook.com/NCDA.EG.Gov

على أن يكون آخر موعد لتلقي استمارات الترشح يوم السبت 2 مارس 2019، وسيكرم الفائزون ممن تنطبق عليهم معايير المسابقة في احتفالية سينظمها المجلس بمحافظة القاهرة خلال شهر مارس 2019.