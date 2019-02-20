كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 03:46 مساءً - قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن إجمالي من تقدموا حتى الآن في مسابقة التعاقد المؤقت مع المدرسين بلغ 429 ألف متقدم 100417 من الذكور و 328273 من الاناث . وعن توزيع المتقدمين علي محافظات الجمهورية. 1- الدقهلية 42 الف 2 – الشرقية 40 الف 3- الغربية 36 الف 4 – البحيرة 28 الف 5 – المنيا 28 الف 6 – المنوفية 28 الف 7 – سوهاج 27 الف 8 – القليوبية 26 الف 9 – كفر الشيخ 20 الف توزيع الؤهلات : ليسانس أداب و تربية : 76 الف ليسانس أداب : 74 الف بكالوريوس خدمة اجتماعية : 26 الف بكالوريوس علوم و تربية : 22 الف بكالوريوس تجارة : 20 الف توزيع المؤهلات العليا:

دراسات عليا: 136 ألف

ماجستير: 3800

دكتوراه: 82 توزيع التحصصات : معلم فصل : 171 الف لغة عربية : 67 الف رياض اطفال : 54 الف رياضيات : 26 الف لغة إنجليزية : 26 الف

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام – كل ما يخص مسابقة العقود المؤقتة بالمدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.