أدمن "ثورة أمهات مصر": "الوزارة أغلقت ثغرة الدخول لمواقع التواصل من التابلت"

نشر خالد صفوت، "أدمن" صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، عبر موقع "فيسبوك" منشورا، بتمكن طالب بالصف الأول الثانوي في محافظة مطروح، من اختراق جهاز "التابلت".

وذكر أثناء حديثه لـ"هُن"، أن فور نشر أخبار ثغرة الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي من "التابلت"، قامت الوزارة بالتعامل الفوري مع المشكلة، واستطاعت إغلاقها.

وتفاعلت عدد من أولياء الأمور مع المنشور عبر الصفحة، أمس حيث قال حساب باسم إيمان صبحي: "الحقيقة مافيش أي فايدة من التأمين إلا إذا الأولاد نفسهم أصبح عندهم وعي"، وذكر حساب باسم لبنى: "إحنا دايما دماغنا بتشتغل في الغلط".

وقالت صاحبة حساب أميرة منزلاوي: "إحنا بارعين جدا في إفشال أي منظومة.. هي دى حاجة تستدعي الفخر.. دا أبسط دليل على الفرق بينا وبين شعوب الدول المتقدمة".

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