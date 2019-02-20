بالصور| محاسن السنوسي عن ترشحها لـ"عضوية الصحفيين": "أتمنى تمثيل المرأة بالمجلس"

زارت الكتابة الصحفية محاسن السنوسي، المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، مقر جريدة "الوطن" بالدقي، للحديث عن برنامجها الانتخابي مع المحررين.

وقالت "السنوسي"، خلال كلمتها، إنه لابد من تواجد أحد أعضاء المجلس بمقر النقابة، لسماع شكاوى الصحفيين، مع تقديم جدول زمني محدد لحل أزمة كلًا منهم، مضيفة أنها تهتم بإعادة النظر بشأن "الفصل التعسفي"، من الجرائد الحزبية والخاصة.

وأشارت إلى سعيها لتحسين "كادر الرواتب"، مع تأكيدها على سماعها للمقترحات من الزملاء الصحفيين، بهدف تطوير النقابة.

واختتمت حديثها برغبتها في تمثيل المرأة في مجلس النقابة، قائلة: "في صحفية قالتلي، نفسي أروح النقابة ألاقي إيد واحدة ست تطبطب عليا".

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