بالفيديو| روسية ترقص "بول دانسينج" على عمود حديد في الدور الـ16

احترفت فتاة روسية الرقص على العمود، وهو نوع من الرقصات شهير ويسمى "بول دانسينج"، يعتمد على حركات استعراضية حول عمود من الحديد، فخرجت عن المألوف وقررت عرض مهاراتها في الرقص أعلى برج شاهق.
حركات خطيرة ورقص في الهواء، أدته ماريا كورجينيفسكايا أعلى قمة مبنى بارتفاع 16 طابقًا، في مدينة فورونيج الروسية.
وصورت تلك الرقصة بواسطة كاميرا طائرة، أظهرت الرشاقة والخفة لدى ماريا، وقالت وفقا لموقع روسيا اليوم، انه واحدا من أخطر العروض التي أقامتها في حياتها بسبب أن العمود كان منزلقا بسبب رطوبة الجو، فرغبت تثبيته جيدا أعلى المبنى.
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