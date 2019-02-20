"إزاي تختاري الألوان المناسبة لشقتك الصغيرة؟"

من يبدأ في تأسيس منزل صغير يقع في الكثير من التحديات ومنها اختيار الأثاث المناسب أو الديكورات، ولكن اليوم نقدم بعض الحلول التي تساعد في اختيار ألوان مناسبة وطريقة استخدامها، لتظهر مساحة الشقة بشكل أوسع، وذلك حسب موقع "homify"، المتخصص في ديكورات المنزل كالتالي:

- يمكنك طلاء عدد من الحوائط بأكثر من لون مع ترك فراغات لونية بينها لتعطي إحساس للعين بالإتساع والكبر.

- يمكنك استخدام الألوان الصريحة في بعض الأجزاء مثل الأرفف، الباب أو بعض الأثاث والتي تضيف ألوان للغرفة وشخصية بدون خلق إزدحام أو تضيق للمساحة.

- يمكن طلاء جانب بلون مع طلاء الناحية الأخرى بلون مختلف لإعطاء إيحاء أن الغرفة مربعة وذلك في حاله ألغرف المستطيلة الضيقة.

- يمكن استخدام الألوان الدافئة في المساحات العامة مثل المداخل وغرف المعيشة ويراعى اختيار ألوان دافئة حيث أنها تعطي أجواء دافئة ومرحبة كما يعطيها شخصية خاصة.

- الأصفر، الأحمر، البرتقالي والبني، كلها اختيارات تعطي تأثير خاص ومرحب مع لمسات من خامات أخرى طبيعية ذات ملمس مثل الخشب والطوب الأحمر.

- طلاء الأسقف، يعطي المساحة حجم أكبر وخاصة إذا كنت تمتلك سقفاً عالياً فهذا سيعطك فرصة لمضاعفة المساحة.

​