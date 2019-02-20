بالصور| من 1984.. أبرز تصميمات كارل لاجرفيلد

أحدثت وفاة مصمم الأزياء العالمي كارل لاجفيلد، حالة من الحزن أمس، ونعاه كثير من المصممين والمشاهير، حيث كان واحدا من أبرز مصممي دار أزياء شانيل، ومنذ عام 1984، وهو ضمن مبدعيها لعقود طويلة، وتوفى عن عمر ناهز 85 عاما، وفوت عرضي أزياء لداره شانيل.

وكانت هذه المرة الأولى في تاريخه التي يتغيب فيها عن المشاركة على الممر بنهاية عرض للأزياء في شانيل، وكان "لاجرفيلد" تولى رئاسة دار الأزياء التي أسستها كوكو شانيل طوال 3 عقود، وكان يقدم 8 مجموعات أزياء سنويا.

وكان لاجرفيلد يعاني من وعكة صحية خلال الأسابيع المضاية، اعتذر خلالها عن حضور عروض الأزياء والظهور أمام الكاميرات بتصميماته كما عاهدته ساحة الموضة، ونعاه كثير من المشاهير مثل ريا أبي راشد، وبيونسيه، وصادق في حياته كبار الأسماء في عالم الموضة، مثل كوكو شانيل، وغيرها.

ويعرض التقرير التالي أبرز تصميمات كارل منذ بدأ مجال عمله في الموضة والأزياء.

تايور البحرية، وشنطة من الليزر، ترتديه عارضة أزياء خلال أول مشاركة لكارل لاجرفيلد كمدير فني لشانيل.

الكاروهات تميز تصميم لاجرفيلد، في عرض أزياء أقيم عام 1984.

السلاسل الذهبية العريضة تميز "مايو" من تصميم لاجرفيلد عرض خلال أسبوع موضة باريس 1985.

أولى مشاركات كارل في فساتين الزفاف، عام 1986.

ثاني مشاركة في تصاميم فساتين الزفاف، عام 1987.

من تصاميم كارل لاجرفيلد، لصيف وربيع 1987.

ناعومي كامبل ترتدي من تصميم كارل عام 1989، تصميم من الأبيض، والأسود والجلد.

مرة أخرى ناعومي كامبل ترتدي من تصميم كارل، فستان من الستان الأسود قطعتين لصيف 1990.

اعتمد كارل في هذا التصميم على الإكسسوارات البراقة، والحذاء الشفاف خلال عرض أزياء "off the street" عام 1991.

التل الأبيض والشال، تصميم لكارل في عرض أزياء شتاء 1991.

بداية دخول الألوان الجريئة على تصاميم كارل، عرض صيف 1992.

كثير من الكرانيش، لفتسان زفاف عروس 1994، من تصميم كارل لاجرفيلد.

بابي بلو بكيني لصيف 1995.

مروحة يد من الريش، وفستان أسود، تصميم لكارل خلال عرض أزياء صيف 1997.

تصميم يبرز تطور كارل في الأزياء، لشتاء عام 2000.

ظهور الورود في تصميمات كارل عام 2003.

من جديد في عرض فساتين الزفاف 2004.

الحذاء الفلات واللون الروز يميز تصميم عصري للعام 2008.

خرج لاجرفيلد عن المألوف، وأقام عرض الأزياء الخاص به عام 2010، على شاطئ من الرمال في فينيسيا بإيطاليا.

الظهور الأخير خلال عرض أزياء 2014، مع تصاميمه للأطفال والفتيات.

مرة أخرى من "سوبر ماركت" شانيل، عرض أزياء خارج عن المألوف لكارل في عام 2014، وظهور الملابس الممزقة.

بيلا حديد في فستان من اللون الأبيض والذهبي مع حقيبة وسط صغيرة، خلال عرض أزياء لكارل عام 2016.

كيندل جينر ترتدي فستان من اللون الفضي، مع حزام عريض على الوسط، لعرض أزياء 2017.

تصميم آخر لشتاء 2017.

ورود و"شابو"، يميز تصميم رائع لمجموعة تصاميم 2018.

بيلا حديد تتألق في تصميم من اللون الأزرق عام 2018.

تصميم بروح الستينيات، يعيده كارل لشتاء 2019.

كايا جربر ترتدي ملابس كاملة من الجينز، خلال عرض أزياء لشانيل مستوحى من الفن المصري، أقيم في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ديسمبر الماضي.

آخر عرض أزياء لكارل، عرض فيه تصميم لمايو عرائس، مع طرحة من التل في يناير الماضي.

​