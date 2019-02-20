"الانتحار مش موضة".. انتقادات لأزياء Burberry بسبب تصميم "المشنقة"

لاقت ماركة الأزياء الشهيرة Burberry انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا "إنستجرام"، بسبب تصميم على شكل "مشنقة"، شاركت به الماركة العالمية في أسبوع الموضة في لندن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن Burberry لاقت هجوما عندما نشرت صورة أحد عارضي الأزياء وهو يرتدي "سويتيشرت" ينسدل من جانبيه عقد على شكل "مشنقة"، واجمعت العديد من التعليقات على أن "الانتحار ليس أحدث صيحات الموضة"، حتى تروج لها ماركة بحجم Burberry.

وأعربت العارضة ليز كينيدي التي شاركت في أسبوع الموضة وقامت بارتداء تصاميم Burberry، عن استيائها من "الخطأ الفادح"، الذي سقطت فيه الماركة الشهيرة، وبحسب "ديلي ميل" التي نقلت منشور "ليز" عبر صفحتها على "إنستجرام"، وقامت بمشاركته مع الصفحة الرسمية للماركة ومديرها الإبداعي المبدع ريكاردو تيشي، أكدت العارضة الحسناء: "الانتحار ليس موضة.. إنها حتى لا تبدو براقة، وبما أن هذا العرض مخصص للشباب للتعبير عن صوتهم، فمن المستحيل أن يكون التخلص من النفس شعار شركة أنيقة مثل Burberry".

Burberry اضطرت بعد حملة الانتقادات التى تعرضت لها أن تحذف "تصميم المشنقة"، من مجموعتها الأخيرة وقدمت اعتذارا لمحبيها، وأشارت إلى أن التصميم كان "خطأ غير مقصود"، وأنه كان مستوحى من حبال البحارة، وليس كما فهم الجميع أنها توحي بالانتحار، لكن "ليز" أكدت أن ذلك الخطأ "غير مقبول"، رغم عدم إجبارها على ارتداء ذلك الزي، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الانتحار في جميع أنحاء العالم.

في المقابل، أكد ماركو جوبيتي، الرئيس التنفيذي لشركة Burberry أن الماركة العالمية قد تقدمت باعتذار للعارضة ليز كينيدي، لم سببه التصميم من أذى نفسي لها ولمحبي الأزياء الشهيرة، وأنه "خطأ" ستداركه الشركة في المستقبل بحسب "ديلي ميل".

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